Calcio

Coppa Italia Serie D: Gelbison contro Vigor Lamezia ai trentaduesimi

Sorteggiati i trentaduesimi di Coppa Italia Serie D: la Gelbison di mister Agovino affronterà la Vigor Lamezia in Calabria il 7 ottobre. Tutti i dettagli.

Di: Antonio Pagano
Bozza automatica

Sarà la Vigor Lamezia l’avversaria della Gelbison, guidata dal presidente Puglisi, ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia di Serie D. La Lega Nazionale Dilettanti ha infatti sorteggiato gli abbinamenti del prossimo turno della competizione, che vedrà impegnata la compagine cilentana in trasferta in Calabria.

Data, orario e regolamento del match

La gara si disputerà mercoledì 7 ottobre con calcio d’inizio alle ore 15.00. Come previsto dal regolamento, in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari, la qualificazione si deciderà direttamente ai calci di rigore.

Il percorso in Coppa Italia di Gelbison e Vigor Lamezia

Nel primo turno di Coppa Italia, andato in scena lo scorso 30 agosto, i rossoblù hanno superato di misura il Gladiator grazie a una rete decisiva di Simone Simeri su calcio di rigore nella ripresa. I biancoverdi della Vigor Lamezia, invece, hanno conquistato il passaggio del turno espugnando il campo del Sambiase nel derby risolto ai tiri dal dischetto.

Gli impegni di campionato della squadra di Agovino

La formazione allenata da Massimo Agovino, reduce dal pareggio casalingo contro l’Afragolese, si prepara ora per la seconda giornata di campionato. Domenica 13 settembre la Gelbison sarà impegnata nella trasferta contro il Trastevere, squadra a sua volta reduce dalla vittoria contro il Venafro.

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