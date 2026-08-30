Coppa Italia Serie D, Simeri trascina la Gelbison: Gladiator battuto 1-0

Allo stadio “Valentino Giordano” di Castelnuovo Cilento va in scena la prima uscita stagionale della Gelbison in Coppa Italia di Serie D. Buona la prova dei rossoblù che si impongono per 1-0 sul Gladiator, formazione di Santa Maria Capua Vetere, grazie alla rete di Simone Simeri su calcio di rigore nella ripresa. La marcatura garantisce al club cilentano la qualificazione al turno successivo. A condizionare l’andamento della gara è stato anche il forte caldo. Nel primo tempo la Gelbison si mostra propositiva senza però trovare lo spunto decisivo. Nella seconda frazione parte meglio il Gladiator, ma sono i cilentani a sbloccare il risultato e a gestire poi il vantaggio con ordine e attenzione fino al fischio finale.

Le formazioni in campo

Mister Agovino schiera Rossi tra i pali, supportato dalla linea di campo composta da Zona, Silvestri, Uliano, Chironi, Di Claudio, De Martino e Kosovan, mentre il tridente d’attacco è affidato a Piazza, Simeri ed Esposito.

Primo tempo equilibrato a Castelnuovo Cilento

Al 2′ il Gladiator si affaccia dalle parti di Rossi, senza però creare grattacapi alla retroguardia in maglia verde. La risposta della Gelbison è immediata: Piazza mette un cross al centro, ma la sfera termina alta sopra la traversa. Al 10′ i padroni di casa costruiscono un’azione manovrata che porta Simeri a un passo dalla rete, senza trovare la deviazione vincente. Rispondono gli ospiti al 12′ con un tiro insidioso di Liguori, deviatore in angolo da un attento Rossi. La gara prosegue con la Gelbison propositiva ma imprecisa negli ultimi metri. Al 18′ ci prova ancora la squadra nerazzurra dalla distanza, senza impensierire l’estremo difensore cilentano, conquistando poi due tiri dalla bandierina consecutivi. Al 27′ Chironi scodella al centro su calcio di punizione, ma il pallone è troppo lungo e diventa preda di Marino. Alla mezz’ora ci prova Coulibaly di testa per il Gladiator, palla a lato. Nuova chance per la Gelbison al 35′: cross di Esposito, ma l’attacco rossoblù non riesce a spingere il pallone in rete. Al 37′ ci prova Simeri direttamente su punizione, inviando la palla oltre la traversa. Dopo due minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi sullo 0-0.

Simeri decide la sfida dal dischetto

In avvio di ripresa il Gladiator spinge subito: al 6′ la difesa di casa si salva in affanno, mentre al 9′ Orefice mette in mezzo un pallone velenoso che viene allontanato in corner. Sugli sviluppi dell’angolo è ancora Coulibaly a tentare l’incornata, senza inquadrare lo specchio. Al 16′ la Gelbison sviluppa una manovra avvolgente che porta al tiro Darboe: la conclusione, deviata, finisce in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner, lo stesso Darboe viene strattonato in area di rigore e l’arbitro assegna il penalty. Dal dischetto Simone Simeri non sbaglia e porta in vantaggio i rossoblù. Alla mezz’ora De Martino cerca la via del gol dalla distanza, ma il portiere avversario blocca senza affanni. Immediata la risposta di Orefice sul ribaltamento di fronte, con la palla che sfila alla destra di Rossi. Dopo tre minuti di recupero arriva il fischio finale: la Gelbison vince 1-0 e stacca il pass per il turno successivo di Coppa Italia.