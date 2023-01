Coppa Italia, la Feldi ha il pass per i quarti: Came Dosson battut 6 a 2

La Feldi Eboli è passata ai quarti di finale della Coppa Italia grazie alla vittoria per 6-2 sul Came Dosson. Trascinati dalla tenacia di Venancio e dalle parate di Dalcin, hanno dato seguito al 7-2 di venerdì scorso con una vittoria di 13 gol sui veneziani. Nel prossimo turno, i Foxes affronteranno il Pescara Futsal. Il campo per la squadra di casa sarà sorteggiato a breve.

La gara

Dal Cin, Venancio, Caponigro, Guilhermao, Fantecele, il quintetto scelto da Salvo Samperi per la prima di Coppa Italia. Ricordi, Rangel, Suton, Juan Fran, Vieira, la risposta di mister Rocha.

Gli ospiti partono bene, cercando di vendicare i sette gol subiti al Palasele nel turno precedente. Rangel impegna Dal Cin nei minuti iniziali. Tuttavia, il gol lo segnano le volpi: Fantecele trova una gran conclusione su gli sviluppi di un calcio d’angolo, è 1-0 per le volpi.

Tuttavia, il Came Dosson non vuole ancora essere la vittima sacrificale e porta a termine un ottimo contropiede con Juan Fran per l’1-1. I rossoblu non si lasciano scoraggiare e poco dopo Selucio porta i suoi di nuovo in vantaggio dopo aver chiuso rapidamente una veloce ripartenza. Dopo aver creato una serie di occasioni ghiotte, la Ferdi ha segnato il terzo gol con Venancio bravo a concludere con un tiro in diagonale. Il primo tempo si è concluso 3-1.

Feldi Eboli – Came Dosson: la ripresa

Nel secondo tempo ci si aspettava che gli avversari reagissero con forza, ma Venancio ha aumentato il distacco per la Feldi Eboli. Dopo aver subito il poker, gli ospiti hanno iniziato a recuperare il gioco ma Dal Cin ha parato l’impossibile.

A metà del secondo tempo, Juan Fran segna ancora in contropiede ma risponde subito la formazione di casa con Luizinho che sigla il 5-2 pochi minuti dopo.

A poco più di cinque minuti dalla fine la Feldi Eboli realizza il 6-2 con Fantecele. Così si conclude il match. La squadra di casa avanza. Ora le Foxes torneranno in campo domenica 29 gennaio per il grande derby di campionato contro i cugini del Sandro Abate Avellino.