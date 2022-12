Calcio a 5: per la Feldi Eboli sconfitta nel derby campano

Weekend amaro per la Felbi Eboli. Le volpi vengono sconfitte nel derby campano dalla Napoli Futsal, capolista del torneo di Serie A. Finisce 6 a 4.

Tra i pali della porta rossoblù Pasculli, con Venancio, Vavà, Guilhermao e Luizinho che completano il quintetto di Salvo Samperi. Il Napoli Futsal si schiera invece con Ganho, Perugino, Fortino, Rafinha e l’ex Feldi Eboli, Arillo.

Feldi Eboli – Napoli Futsal: la gara

Dopo meno di 2 minuti Luizinho si libera e centra il palo con un gran tiro, sulla respinta si avventa come un falco Venancio che batte Ganho e sblocca il derby in favore degli ebolitani. L’ex Arillo prova a rendersi pericoloso in un paio di occasioni ma è l’ingresso di Honorio a dare una marcia in più ai padroni di casa.

L’ex Italservice Pesaro trova la rete del pareggio deviando un calcio d’angolo di Mateus, Pasculli respinge ma quando la palla aveva già varcato la linea secondo i direttori di gara. Il Napoli riacquista vigore e pressa le volpi con Mateus e Mancha che ci provano, ma Pasculli ci mette una pezza. Il numero 19 dei rossoblù però non può nulla sulla conclusione di Rafinha, che fa 2-1 servito da uno scatenato Honorio. La Feldi ci prova in più occasioni e arriva ad un minuto dalla fine con Lucas Braga che si libera dalla marcatura e dal limite dell’area lascia partire un sinistro rasoterra su cui Ganho stavolta non può nulla, si va all’intervallo sul 2-2.

La Feldi Eboli parte forte nella ripresa. Subito un calcio di rigore di Venancio porta avanti le volpi. Il pareggio dei padroni di casa però arriva poco dopo con Mancha che servito da De Simone segna con un facile tap-in. E’ 3-3 ma il Napoli spinge ancora e metà della ripresa arriva il nuovo vantaggio: l’ex Arillo si inventa un gol da copertina, sul rilancio del portiere stoppa di petto e con una splendida rovesciata batte Glielmi. Sempre il numero 9 del Napoli trova dopo pochi minuti la sua doppietta personale, finalizzando un contropiede corale. E’ 5-3. A 5 minuti dalla fine De Simone, servito ancora da un ispirato da Honorio, segna la rete del 6-3. Samperi decide che è l’ora del portiere di movimento. La mossa funziona in parte perchè la Feldi accorcia le distanze con Guilhermao, ultimo ad arrendersi, ma il power play non basta per completare la rimonta.