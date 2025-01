Convergenze ottiene la prestigiosa certificazione B-Corp: ecco di cosa si tratta

Convergenze S.p.A. Società Benefit (EGM: CVG), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only) e la rete in fibra ottica proprietaria con l’innovativa tecnologia XGS-PON, annuncia di aver conseguito la prestigiosa certificazione B-Corp.

Ecco cos’è

Un riconoscimento riservato alle aziende che si dedicano a promuovere un sistema economico inclusivo, equo e rigenerativo, e rappresenta una chiara testimonianza dell’impegno della Società a migliorare l’impatto ambientale e il benessere dei propri stake holder. Il percorso verso questa certificazione è stato caratterizzato da un attento processo di valutazione, durante il quale sono stati esaminati vari parametri che definiscono il profilo di sostenibilità dell’organizzazione, che include un’analisi approfondita rispetto a 5 dimensioni rilevanti.

Persone: ambiente di lavoro, salari, benefit, formazione), Governance (responsabilità sugli obiettivi e trasparenza nella comunicazione), Comunità (sostegno alla comunità di riferimento, riflessi), Ambiente (riduzione dei rifiuti, efficienza energetica), Clienti (impatto positivo dei prodotti e servizi sulla vita dei consumatori). B Lab, l’ente certificatore internazionale no-profit che sostiene il modello B-Corp a livello globale, verifica che le aziende rispettino i più elevati standard di performance sociale e ambientale, garantendo trasparenza verso il mercato e responsabilità pubblica.

La soddisfazione della società e le dichiarazioni

Convergenze è orgogliosa di aver superato il rigoroso B Impact Assessment, che ha analizzato l’impatto delle proprie operazioni e del proprio modello di business e di aver soddisfatto tutti gli standard richiesti nelle aree di Governance, Workers, Community, Environment, Customers.

Rosario Pingaro, AD e Presidente di Convergenze ha commentato: “L’attenzione alla sostenibilità e alla responsabilità sociale d’impresa ha portato Convergenze a diventare una Società Benefit il 14 settembre 2020.In questa nuova veste, l’azienda, oltre a perseguire obiettivi di profitto, si dedica anche a realizzare finalità di beneficio comune, operando in modo etico, sostenibile e trasparente nei confronti del territorio e della comunità in cui è inserita. La Certificazione B-Corp rappresenta una prestigiosa identificazione per le aziende che si impegnano attivamente a rispettare i più elevati standard di performance sociale e ambientale e che si distinguono per la loro capacità di innovare e di creare valore condiviso, dimostrando che è possibile coniugare successo economico e impegno sociale. Diventare una B-Corp per Convergenze non è solo un traguardo, ma un impegno continuo a migliorare e a contribuire a un’economia più inclusiva e sostenibile”.

Luciano Malito Rebecco, Consigliere di Amministrazione di Convergenze (Responsabile d’Impatto) e coordinatore del gruppo di lavoro che ha seguito il processo di assesment per l’ottenimento della certificazione, ha aggiunto: “La certificazione B-Corp rappresenta per noi una grande soddisfazione e un riconoscimento del nostro costante impegno nel sociale e nella valorizzazione del nostro team. Si inserisce nella nostra strategia di differenziarci come fornitore di energia, proponendo prodotti innovativi e soluzioni personalizzate per le diverse esigenze dei clienti. Grazie a questo riconoscimento i nostri clienti possono avere la certezza che promuoviamo il benessere dei nostri collaboratori, realizziamo una comunicazione chiara e trasparente, ci impegniamo a sostenere il contesto sociale in cui operiamo, rispettiamo l’ambiente, e lavoriamo in modo etico con i fornitori.

Voglio ringraziare tutto il gruppo di lavoro che è riuscito in un risultato complesso, considerando che questa certificazione è particolarmente impegnativa per aziende attive nel settore dell’energia e del gas naturale, a cui viene richiesto il rispetto di rigorosi standard di performance sociale e ambientale. Questo traguardo testimoniala nostra dedizione a un modello di business responsabile e sostenibile”.