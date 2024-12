Convergenze: inaugurata la nuova sede di Salerno e nuovi uffici a Capaccio Paestum

Convergenze S.p.A. Società Benefit (EGM: CVG), operatore di tecnologia integrato attivo nel settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only) e la rete in fibra ottica proprietaria con l’innovativa tecnologia XGS-PON, ha inaugurato nella giornata di sabato, 21 dicembre, la nuova sede operativa e commerciale a Salerno, ex sede di Positivo Sr.l. in via San Leonardo, e i nuovi uffici adiacenti al Convergenze Innovation Center, a Capaccio Paestum, a conferma del proprio piano di sviluppo e crescita strategica nel Sud Italia e della validità del modello di business.

Le nuove sedi

Le nuove strutture sono progettate per supportare l’aumento delle risorse e valorizzare le potenzialità di tutti I dipartimenti, creando spazi dedicati a competenze specifiche e tecnologie. La nuova sede di Salerno in particolare ha l’obiettivo di rafforzare la presenza della Società nel capoluogo di provincia, offrendo maggiore vicinanza e assistenza clienti. Questo passo rientra nel progetto strategico volto a espandere la presenza in nuove aree e a sfruttare al meglio le opportunità di cross-selling con i clienti esistenti. Inoltre, a Salerno stanno per iniziare i lavori per installare quattro infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica, che fanno parte di uno dei cinque lotti della manifestazione d’interesse del Comune.

Gli obiettivi

Nuovi locali situati in via Seliano a Capaccio Paestum sono stati invece progettati per rispondere in modo efficace all’aumento delle risorse umane all’interno dell’azienda. Questi spazi moderni offrono un ambiente di lavoro ampio e funzionale, progettato per valorizzare le potenzialità del settore commerciale e della Business Unit Energia. Grazie a queste nuove aree, la Società potrà ottimizzare le attività, migliorare la collaborazione tra i team e potenziare la capacità di innovazione e crescita nel mercato.

“L’intero progetto è stato concepito con l’intento di espandere gli spazi attualmente disponibili e di potenziare i diversi dipartimenti. Ci permetterà inoltre di rendere la nostra Societá ancora più competitiva nel mercato, offrendo servizi e soluzioni sempre più efficienti e all’avanguardia. La nuova sede a Salerno dimostra anche la nostra volontà di investire nel territorio e di costruire relazioni solide con i suoi abitanti e le sue imprese, oltre alla fiducia nel potenziale di crescita della zona, nonché il desiderio di contribuire attivamente al suo sviluppo economico e sociale. Siamo entusiasti di ribadire il nostro impegno a trasformare la nostra realtà in un esempio di innovazione, sia a livello locale che nazionale”, queste le dichiarazioni di Rosario Pingaro, presidente e amministratore Delegato di Convergenze.