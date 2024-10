Convergenze: diventa operativa la nuova sede in Albania

Convergenze S.p.A. Società Benefit (EGM: CVG), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only) e la rete in fibra ottica proprietaria con l’innovativa tecnologia XGS-PON, facendo seguito a quanto comunicato in data 19 aprile 2024 rende noto che la nuova società interamente controllata di diritto albanese, denominata Convergenze Sh.p.k., è diventata pienamente operativa con l’attivazione della propria offerta che include anche servizi di connessione da e per l’Italia attraverso il cavo sottomarino Trans Adriatic Express (TAE).

Questa operazione, realizzata in tempi record, passando in soli 5 mesi dalla fase di ideazione a quella di realizzazione tecnico/regolamentare, conferma la scelta strategica di Convergenze di espandere la propria area d’azione, iniziando ad operare in un mercato ancora di piccole dimensioni ma con forti prospettive di crescita e caratterizzato dalla presenza di pochi operatori.

Convergenze è la prima Società ad utilizzare la nuova infrastruttura sottomarina, garantendo la miglior latenza tra Albania e Centro/ Sud Italia, 6ms con Bari, 9ms con Napoli, 11ms con Roma. Rosario Pingaro, Amministratore Delegato e Presidente di Convergenze Società Benefit, ha commentato: “Si apre un nuovo capitolo nella storia di Convergenze, a supporto del progetto ambizioso di espandersi anche al di fuori dei confini nazionali. In 5 mesi abbiamo portato a termine un’iniziativa che ha visto una prima fase di progettazione ad aprile, anche con un sopralluogo a Tirana, e che ha visto la costituzione a giugno della società di diritto albanese denominata Convergenze Sh.p.k, e la connessione con il cavo sottomarino TAE ad agosto. A settembre abbiamo ottenuto da Akep, l’autorità per le comunicazioni elettroniche e postali albanese, la certificazione per fornire servizi internet in Albania e a ottobre abbiamo realizzato il PoP (Point of Presence) con piena operatività tecnico amministrativa della Società. Con questo progetto confermiamo di voler consolidare la nostra posizione competitiva e di porre sempre maggiore attenzione alle esigenze dei consumatori. Siamo fiduciosi che la nuova società possa avere un ruolo rilevante nella crescita di Convergenze, in un contesto macroeconomico e sociale che è tornato ad offrire nuove opportunità di business. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo nuovo e importante traguardo”.