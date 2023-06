Convergenze: fibra ottica avanzata ad altissima velocità, la rivoluzione delle connessioni a Sapri

Convergenze S.p.A. Società Benefit (EGM: CVG), un operatore integrato nel campo delle telecomunicazioni e dell’energia completamente green, ha annunciato l’attivazione della propria rete in fibra ottica proprietaria nella città di Sapri.

Questo importante traguardo è stato reso possibile grazie all’utilizzo dell’innovativa tecnologia XGS-PON, che permette di offrire connessioni ad altissima velocità.

Al via una connessione rivoluzionaria

La città di Sapri è stata scelta come punto strategico per l’ampliamento dell’infrastruttura della rete in fibra ottica di Convergenze. L’obiettivo principale dell’azienda è quello di garantire connessioni ultraveloci, sicure e performanti sia per le imprese che per i privati, al fine di ridurre il divario digitale e favorire lo sviluppo del territorio. In tal senso, Convergenze offre le proprie soluzioni a livello locale e nazionale.

Il progetto di copertura della città di Sapri si è contraddistinto per la sua rapidità di realizzazione, con le prime attivazioni che sono state possibili soltanto sei mesi dopo l’inizio dei lavori di espansione della rete. Si prevede che l’intero progetto sarà completato entro la fine dell’anno. Grazie a questa iniziativa, i cittadini di Sapri potranno finalmente godere di una connessione ad altissima velocità e capacità, con una velocità di trasmissione pari a 10 Gbps simmetrici, conforme allo standard XGS-PON.

Le dichiarazioni di Pingaro, amministratore delegato e Presidente Convergenze

Rosario Pingaro, Amministratore Delegato e Presidente di Convergenze, ha commentato con entusiasmo i risultati raggiunti dall’azienda: “Siamo estremamente orgogliosi dei progressi compiuti e degli obiettivi raggiunti finora. Tuttavia, non intendiamo fermarci qui. Il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere e sviluppare l’infrastruttura nel territorio di appartenenza, il Sud Italia, per diventare un punto di riferimento sempre più rilevante nel settore delle telecomunicazioni”.

L’impegno costante di Convergenze sul territorio

La connessione in fibra ottica proprietaria offerta da Convergenze rappresenta un importante passo avanti per il territorio di Sapri. Grazie a questa infrastruttura all’avanguardia, sarà possibile sfruttare al massimo le potenzialità delle nuove tecnologie e favorire lo sviluppo socio-economico della regione.

Convergenze continua così il suo impegno a promuovere l’innovazione e a fornire soluzioni di connettività all’avanguardia, contribuendo alla riduzione del divario digitale e all’evoluzione del settore delle telecomunicazioni in Italia.