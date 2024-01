Convergenze: cresce la rete in fibra ottica proprietaria, i prossimi obiettivi

Convergenze S.p.A. Società Benefit (EGM: CVG), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only) e la rete in fibra ottica proprietaria con l’innovativa tecnologia XGS-PON, comunica l’ampliamento dell’infrastruttura in fibra ottica FTTH proprietaria, con l’apertura di due nuovi cantieri a Campagna e Sala Consilina, in provincia di Salerno.

Le prossime sfide

Con questa operazione, la rete in fibra ottica proprietaria di Convergenze punta a superare i 10.000 km di fibra posata, un risultato importante per la Società che continua ad investire in ambito TLC. Convergenze prosegue infatti nel suo progetto di realizzazione di una vera e propria strada digitale, partita nella provincia di Salerno, con l’obiettivo di abbattere l’iniziale digital divide, penalizzante il Sud Italia. Non solo, la rete di Convergenze è unita ai principali nodi infrastrutturali italiani ed Europei ed è capace così di connettere i propri clienti in tutta Italia ed Europa.

A breve il superamento dei 10.000 km

Rosario Pingaro, Amministratore Delegato e Presidente di Convergenze, ha dichiarato: “Abbiamo portato connessione veloce ad alta capacità, servizi efficienti e nuove infrastrutture in tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di colmare le differenze esistenti tra nord e sud d’Italia in ambito TLC. La nostra tecnologia, quella in fibra ottica, rappresenta ancora oggi la migliore in circolazione e per questo stiamo investendo risorse importanti, consapevoli che ci possa garantire, per molto tempo, ritorni importanti degli investimenti”.