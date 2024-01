Convergenze installa colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici in 4 comuni del Cilento

Convergenze S.p.A. Società Benefit, operatore di tecnologia integrato attivo nei settori telecomunicazioni ed energia 100% green, presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only) e la rete in fibra ottica proprietaria con l’innovativa tecnologia XGS-PON, accelera la crescita del proprio network di stazioni di ricarica per veicoli elettrici “EVO”.

Ecco i 4 comuni

Ecco dove sarà effettuata l’installazione di nuove colonnine per la copertura di quattro comuni della provincia di Salerno: Sicignano Degli Alburni, San Mauro Cilento, Ogliastro Cilento ed Albanella.

Si rafforzano così gli investimenti di Convergenze sul territorio campano e l’impegno della Società nelpromuovere green practices a sostegno di una mobilità eco-friendly.

Il progetto

Il progetto EVO nasce infatti dall’idea di voler incentivare la mobilità eco-sostenibile e di fornire, anche in assenza di un contratto post pagato, un nuovo servizio in considerazione del flusso turistico che caratterizza le zone del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Ad oggi si contano 27 colonnine EVO installate nelle regioni Campania e Toscana, 28.002 ricariche effettuate, 506.039 kWh erogati, 435.194 Kg di CO2 risparmiati. Inoltre dal 2021 Convergenze ha siglato un accordo di interoperabilità con Enel X, per consentire ai propri clienti di ricaricare i propri veicoli sulla rete pubblica di Enel X, con i punti distribuiti sul tutto il territorio nazionale, contribuendo ad aumentare il business di Convergenze.

Le dichiarazioni

Rosario Pingaro, Amministratore Delegato e Presidente di Convergenze, ha commentato: “Il futuro della mobilità va verso una transizione ecologica. L’Unione Europea spinge verso un’evoluzione dei trasporti seguendo delle linee guida eco-friendly e le stazioni di ricarica elettrica rappresentano un fattore determinante, forse il più strategico, per la crescita della mobilità sostenibile. L’ulteriore potenziamento del network di colonnine EVO per la ricarica di veicoli elettrici è un segnale importante che ci porta ad investire anche di più nelle nostre risorse e nelle nostre tecnologie per migliorare la qualità dei servizi offerti, continuando con il nostro modello di business orientato alle green practices e all’innovazione sostenibile”.