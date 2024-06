Convergenze: a Campagna nuove attivazioni di connettività con la rete in fibra ottica proprietaria

Convergenze S.p.A. Società Benefit (EGM: CVG), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only) e la rete in fibra ottica proprietaria con l’innovativa tecnologia XGS-PON, facendo seguito a quanto comunicato in data 18.01.2024, informa di aver dato il via alle attivazioni della propria rete in fibra ottica nel Comune di Campagna.

Il progetto, i cui lavori dovrebbero concludersi per l’estate 2024, permetterà di cablare con rete in fibra ottica, la tecnologia ad oggi più innovativa e performante, circa 2.000 unità. Convergenze prosegue così nei suoi investimenti in ambito TLC e nel suo piano di realizzazione di una strada digitale con l’obiettivo di colmare il digital divide esistente tra nord e sud Italia, grazie ad una connessione ad altissima velocità, stabile e affidabile, in grado di soddisfare le esigenze di imprese e privati.

Il Comune di Campagna, così come altre località in provincia di Salerno, rientra nel progetto di copertura cittadina per l’ampliamento dell’infrastruttura della rete in fibra ottica proprietaria per favorire la crescita e lo sviluppo dei territori.

“La fibra ottica rappresenta un’opportunità di crescita per il territorio” ha commentato Rosario Pingaro, Amministratore Delegato e Presidente di Convergenze. “Con l’attivazione di questo nuovo lotto a Campagna, in provincia di Salerno, Convergenze è ancora una volta in prima linea per l’ampliamento dell’infrastruttura TLC nel territorio. Siamo sicuri che saremo d’aiuto alle varie realtà locali per aprirsi ad una maggiore crescita digitale, grazie ai nostri strumenti, tecnologie e soluzioni, e soprattutto grazie alla nostra expertise. Procediamo spediti per raggiungere i nostri obiettivi di crescita e sviluppo per un futuro sempre più connesso”.