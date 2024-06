Convergenze avvia l’offerta di contenuti fruibili dagli abbonati tramite il nuovo servizio Convergenze Tv Powered by Agile Tv

Convergenze S.p.A. Società Benefit (EGM: CVG), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only) e la rete in fibra ottica proprietaria con l’innovativa tecnologia XGS-PON, presenta il nuovo pacchetto di servizi offerto dalla BU Media&Content Delivery Network, grazie all’accordo sottoscritto nel 2023 con la società spagnola Agile Content realtà internazionale di tecnologia e servizi di streaming on-demand ed in diretta a pagamento.

L’offerta prevede contenuti di intrattenimento riservata agli abbonati, su tutto il territorio italiano, attraverso la piattaforma “Convergenze Tv by Agile TV”, valida anche per televisori non di ultima generazione.

Gli utenti potranno accedere al bouquet composto da Agile Content: oltre 1.000 assets on demand tra film, serie, documentari e contenuti per bambini ed una estesa selezione di canali italiani e internazionali di intrattenimento, tematici “all digital” e premium, con la possibilità di rivedere la programmazione persa, mettere in pausa le dirette e registrare le trasmissioni preferite. Tale fruizione “avanzata” è possibile tramite l’utilizzo di un Set-Top-Box di ultima generazione (4k, DVB-T2) fornito in comodato gratuito. Tramite questo device Convergenze TV garantirà inoltre l’accesso alle principali piattaforme internazionali di streaming on-demand ed in diretta a pagamento, senza la necessità di utilizzare una Smart TV o altro Set-Top-Box, così come la fruizione dei canali del “nuovo” digitale terrestre (DVB-T2) persino ai possessori di TV non abilitate (ancora circa 25% delle famiglie italiane), anche in questo caso senza la necessità dell’acquisto di un decoder o di un nuovo televisore.

Con l’attivazione dei servizi legati alla BU Media&Content Delivery Network Convergenze conferma la strategia intrapresa per accrescere la propria attenzione verso il cliente finale, offrendo non solo connettività ma anche contenuti di pregio, suddivisi per aree tematiche e capaci di offrire esperienza in 4k e servizi on demand.

Le nuove proposte saranno presentate in occasione del Namex Annual Meeting 2024, che si terrà il 4 giugno 2024, presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa (Napoli). Verranno inoltre illustrate le ultime novità per i consumer, come antivirus e la divisione cyber security, dedicata sia alle utenze domestiche che a uffici e strutture pubbliche.

Rosario Pingaro, Amministratore Delegato e Presidente di Convergenze Società Benefit, ha commentato: “Con la Business Unit Media&Content Delivery Network Convergenze prosegue nel potenziamento della propria expertise e nel suo progetto ambizioso di consolidamento della posizione competitiva sul mercato grazie a offerte uniche e soluzioni in grado di rispondere alle esigenze dei consumatori. Siamo orgogliosi di dire che abbiamo rispettato i tempi di avvio del progetto, così come avevamo anticipato in occasione dell’attivazione della BU a settembre 2023 e siamo fiduciosi che l’offerta potrà aiutarci a migliorare la penetrazione del mercato”.