Controlli sull’immigrazione a Salerno: espulsi e rimpatriati due cittadini stranieri

Proseguono a ritmo serrato i controlli della Polizia di Stato di Salerno finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare e all’esecuzione dei provvedimenti di allontanamento nei confronti di chi non rispetta le norme sul soggiorno in Italia. Nella giornata del 16 ottobre 2026, la Questura di Salerno ha completato l’iter di espulsione per due cittadini stranieri, rispettivamente originari del Senegal e del Gambia, sorpresi sul territorio in posizione irregolare. L’operazione rientra nel quadro delle attività di verifica ordinaria e straordinaria condotte sul territorio provinciale per garantire la sicurezza e il rispetto dei quadri normativi nazionali ed europei.

Gli accertamenti dell’Ufficio Immigrazione e l’espulsione

L’intervento è scattato a seguito delle verifiche condotte dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, che hanno esaminato la posizione amministrativa dei due uomini. Dagli accertamenti è emersa l’assenza dei requisiti necessari per la permanenza legale in Italia, confermando la condizione di irregolarità di entrambi i soggetti.

Alla luce del quadro informativo raccolto dalle forze dell’ordine, il Prefetto di Salerno ha firmato i decreti di espulsione dal territorio nazionale. Per assicurare l’immediata applicazione della misura ed evitare che i due soggetti si rendessero reperibili altrove, il Questore di Salerno ha disposto l’esecuzione diretta del provvedimento tramite accompagnamento immediato alla frontiera.

L’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto all’irregolarità

L’operazione evidenzia la continuità delle azioni di monitoraggio e verifica coordinate dalle autorità di pubblica sicurezza della provincia salernitana per la gestione dei flussi migratori.

Come sottolineato dalla stessa Questura di Salerno, l’attività prosegue in maniera continuativa per «garantire il rispetto delle decisioni assunte dalle Autorità competenti e delle norme che regolano il soggiorno sul territorio italiano». Dalla sede di piazza Amendola ribadiscono infatti il proprio costante impegno nel contrasto all’immigrazione irregolare, evidenziando come «l’obiettivo è assicurare il rispetto della normativa nazionale ed europea e garantire la concreta attuazione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio dello Stato».