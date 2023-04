Controlli Polizia Stradale, fermati a Campagna: truffavano utenti attraverso il gioco delle “tre campanelle”

Nei giorni scorsi, il personale della Polizia Stradale di Salerno ha effettuato controlli stradali e autostradali, riscontrando diverse situazioni di illegalità.

La ricostruzione

In particolare, durante uno di questi controlli, è stata fermata un’autovettura Fiat Punto con tre persone di origine est-europea a bordo, tutte con numerosi precedenti penali. Grazie alla verifica dei dati del veicolo, è stato accertato che era stato rubato. I tre individui sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione.

Ecco la truffa delle tre campanelle

Sempre nell’ambito dei servizi di vigilanza, la Polizia Stradale ha fermato quattro persone che stavano commettendo truffe ai danni di ignari utenti attraverso il cosiddetto gioco delle “tre campanelle”. I quattro soggetti sono stati identificati come destinatari di un provvedimento di Divieto di Ritorno nel comune di Campagna emesso dal Questore di Salerno. Pertanto, sono stati denunciati per l’inosservanza del provvedimento.

L’importanza dei controlli della Polizia stradale

Tutte queste operazioni dimostrano l’importanza del lavoro di controllo della Polizia Stradale per garantire la sicurezza stradale e combattere la criminalità, in ogni sua forma. La collaborazione tra le forze dell’ordine è fondamentale per contrastare il fenomeno dei furti e delle truffe, e assicurare alla giustizia chi viola la legge. La Polizia Stradale continuerà a vigilare con attenzione sulle strade, per garantire il rispetto delle norme e la tutela dei cittadini.