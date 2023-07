Controlli nelle strutture ricettive di Villammare, scattano le sanzioni

Operazione congiunta questa mattina della Guardia di Finanza di Sapri, diretta dal tenente Nunzio Trucoli e della polizia municipale di Vibonati, guidata dal comandante Antonio Quintieri nelle strutture ricettive presenti nella frazione costiera di Villammare. Circa 20 le attività sottoposte a controllo per verificare la regolarità del pagamento del canone di locazione e dell’imposta di soggiorno.

Le irregolarità

Ravvisate diverse irregolarità sulla regolarità delle locazioni e sulle imposte comunali. I controlli sono avvenuti a campione.

I controlli

L’attività delle fiamme gialle proseguirà, insieme alle autorità locali, anche nelle prossime settimane per combattere l’evasione. Le fiamme gialle della tenenza saprese svolgeranno verifiche simili anche negli altri centri di competenza per stanare fitti in nero ed altre irregolarità.