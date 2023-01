Controlli dei carabinieri di Vallo, identificate 280 persone. Una denuncia per opere abusive

La Compagnia Carabinieri di Vallo della Lucania ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a prevenire e scoraggiare le infrazioni al codice della strada e soprattutto i furti nelle abitazioni e negli esercizi commerciali.

I controlli

L’operazione, che si è svolta in più giorni e in orari diversi nel comune del Cilento, ha coinvolto 70 pattuglie e 130 militari, che hanno controllato 320 veicoli, identificato 280 persone e comminato 13 sanzioni per infrazioni al codice della strada.

Un’ispezione è stata effettuata anche in un cantiere, dove i carabinieri hanno riscontrato irregolarità e hanno deferito il proprietario in stato di libertà per i reati di distruzione e deturpamento di bellezze naturali e opere non autorizzate.

I precedenti

Nelle scorse settimane un’altra operazione è stata condotta dagli uomini dell’Arma che hanno controllato 302 veicoli, identificate 364 persone. Comminate, inoltre, 13 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, mentre sono state eseguite diverse perquisizioni personali e veicolari.

Gli uomini agli ordini del tenente colonnello Sante Picchi, anche in quel caso hanno svolto un’attività diretta proprio alla prevenzione e repressione dei reati predatori ai danni delle abitazioni e delle attività commerciali, e di violazioni al codice della strada.

Sono sempre di più, infatti, i furti che si registrano nel territorio cilentano.