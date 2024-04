Controlli ambientali della Guardia Costiera ad Ascea: sanzioni per due attività

La Guardia Costiera di Agropoli ha intensificato i controlli ambientali sul territorio di competenza con l’obiettivo di prevenire e reprimere gli illeciti in materia ambientale e tutelare l’ambiente marino e costiero.

Le irregolarità

In un maneggio di Ascea, i militari dell’Ufficio locale marittimo di Acciaroli, insieme al personale dell’ARPAC di Salerno e del Nucleo Intervento Tutela Ambientale di Agropoli, hanno accertato l’assenza di un adeguato sistema di regimentazione delle acque di dilavamento del piazzale, delle acque pluviali di copertura dei box e dell’area lavaggio degli equini. Inoltre, non è stata esibita la documentazione attestante il corretto smaltimento degli effluenti zootecnici.

Deposito incontrollato di rifiuti e scarico non autorizzato

In un noto villaggio turistico di Ascea, i controlli congiunti della Guardia Costiera, dell’ARPAC di Salerno e del Comune di Ascea hanno portato alla scoperta di un deposito incontrollato di rifiuti e di uno scarico non autorizzato di acque di dilavamento dei piazzali in un corpo idrico superficiale.

Sanzioni ai titolari delle attività

I titolari delle due attività sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 256 del D.lvo 152/2006 in materia di gestione illecita dei rifiuti. Inoltre, sono stati loro comminati verbali di prescrizioni per un importo complessivo di 13.000 euro e una sanzione amministrativa che può andare da 1.500 a 15.000 euro per la violazione della normativa regionale in materia ambientale.