Cilento: guardia costiera e droni per i controlli su spiagge e aree verdi

Giorno di Pasquetta, da sempre quello dedicato alle gite fuori porta, ai picnic alle giornate in spiaggia per godere delle prime giornate dalle temperature miti. Non è così quest’anno a causa dell’emergenza coronavirus e per questo negli ultimi giorni si è deciso di intensificare i controlli. L’attività di monitoraggio del territorio non è soltanto su strada ma la sorveglianza avviene anche dal cielo e dal mare.

Controlli via mare e con i droni

Diversi comuni hanno chiesto l’ausilio di associazioni e professionisti per attivare dei droni e controllare le zone più impervie e difficilmente raggiungibili. Tra questi Agropoli e Centola.

I controlli via mare, invece, sono stati affidati agli uomini della capitneria di porto: quella di Agropoli, guidata da Giulio Cimino per l’area nord e quella di Palinuro agli ordini di Francesca Federica del Re, per la zona sud fino a Sapri.

Controlli lungo la costa: i trasgressori

Non sono mancate persone che hanno trasgredito le disposizioni esistenti: si tratta principalmente di cilentani che certi di non essere scoperti non hanno voluto rinunciare a qualche ora di mare. La capitaneria ne ha scovato qualcuno lungo la costa a sud del Cilento, prontamente identificato e allontanato. I controlli proseguiranno per l’intera giornata.