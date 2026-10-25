Controlli a Eboli: sanzionati un megastore sulla Statale 18 e un locale a Santa Cecilia

Intensificazione dei controlli sul territorio da parte del Comando di Polizia Municipale di Eboli, impegnato in una serie di verifiche mirate al rispetto delle normative commerciali, della sicurezza stradale e del decoro urbano.

Blitz sulla Statale 18: sanzionato megastore per bandiere e striscioni abusivi

Nel corso delle attività operative odierne, gli agenti guidati dal comandante tenente colonnello Daniele De Sanctis sono intervenuti lungo la Statale 18, nei pressi di un grande esercizio commerciale gestito da cittadini stranieri. Durante il sopralluogo, la Polizia Locale ha proceduto a contestare formalmente la violazione dell’articolo 23 del Codice della Strada.

L’infrazione è scattata a causa dell’installazione non autorizzata di una fitta serie di pennoni e bandiere della Repubblica Popolare Cinese, accompagnati da striscioni promozionali a tema Halloween lungo la recinzione e l’area di parcheggio pertinenti all’attività. I manufatti, i drappi e gli elementi espositivi, chiaramente visibili dalla sede stradale e privi dei prescritti titoli autorizzativi comunali per i mezzi pubblicitari e le installazioni fisse, rappresentavano un elemento di distrazione e un’occupazione non conforme dello spazio prospiciente la pubblica via. Gli operatori hanno quindi provveduto a sanzionare il titolare e a imporre la rimozione dei sostegni, delle bandiere e degli addobbi irregolari.

Nuovi controlli a Santa Cecilia: stangata per l’occupazione abusiva di suolo pubblico

I controlli della Polizia Municipale non si sono fermati all’area commerciale della Statale 18. Sempre nella giornata odierna, un ulteriore intervento è stato condotto nella frazione di Santa Cecilia, dove gli agenti hanno passato al setaccio i pubblici esercizi della zona. Nel corso delle verifiche, un locale di kebab è stato sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico, a seguito dell’installazione irregolare di tavolini e sedie all’esterno dell’attività commerciale in assenza di autorizzazione.

L’operazione odierna conferma l’impegno costante del Comando di Polizia Municipale di Eboli nel presidiare il territorio, garantendo la sicurezza della circolazione e il rispetto delle regole commerciali in ogni area della città.