Contrabbando di sigarette, maxi sequestro nel salernitano

Importante attività contro il contrabbando da parte dei Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. Le fiamme gialle hanno sequestrato 4,6 tonnellate di sigarette di contrabbando. Il valore stimato ammonta ad oltre 800.000,00 euro. Due gli arrestati in flagranza di reato, un quarantaseienne napoletano e un cinquantatreenne salernitano.

L’operazione della Guardia di Finanza

A condurre l’operazione i finanzieri di Nola che proprio durante un controllo hanno individuato ed identificato un furgone sospetto, appartenente ad un soggetto già noto alle Fiamme Gialle.

Seguendolo fino all’ingresso di un capannone situato in una zona extraurbana isolata del Comune di San Marzano sul Sarno i militari si sono trovati di fronte a un vero e proprio deposito di quasi cinque tonnellate di sigarette prive del contrassegno dello Stato Italiano. All’interno anche due autocarri, di cui uno già carico con due tonnellate di “bionde” pronte per l’immissione in commercio.

I provvedimenti

I due soggetti coinvolti sono stati arrestati in flagranza e, posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati giudicati con rito direttissimo.

Le attività poste in essere scaturiscono dall’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio volti a contrastare il fenomeno del contrabbando di tabacchi, in costante aumento anche nell’agro nocerino sarnese.