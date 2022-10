Contrabbando di sigarette: denunce a Villammare e Sapri

Contrabbando di sigarette due persone nei guai nel Golfo di Policastro. Si tratta di un 70enne di Sapri (incensurato) e di un 60enne di Villammare (con precedenti). I due ieri mattina hanno subito una perquisizione da parte dei Carabinieri della locale Stazione.

Contrabbando di sigarette: l’attività dei militari

I militari erano stati da tempo ‘avvisati’ con un esposto anonimo; l’approfondimento della vicenda ha poi portato alla luce come diversi soggetti in città (alcuni dei quali identificati anche) fossero in possesso di pacchetti di sigarette privi della regolare etichetta del monopolio.

I due casi apparentemente sono collegati, ed è ipotizzabile che l’uomo di Villammare (sequestrati oltre 30 kg di sigarette di contrabbando) ‘fornisse’ quello di Sapri (‘solo’ 4 kg di sigarette trovati nella perquisizione domiciliare, in pieno centro cittadino) della merce. Questo, poi, a sua volta si ‘dedicava’ alla vendita al dettaglio del prodotto.

I provvedimenti

Per il ‘grossista’ è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica. Dovrà rispondere al giudice del reato di possesso di sigarette di contrabbando (art. 291 bis del TULD); per il venditore al dettaglio è stata invece inflitta al momento esclusivamente una sanzione amministrativa.

Le indagini vanno comunque avanti. L’obiettivo è capire se il fenomeno del contrabbando nel Golfo è circoscritto a questi due casi ed a queste due persone o se invece è un qualcosa di più radicato e serio.