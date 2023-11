Continuità Agropoli: battuto anche il Costa d’Amalfi

Si rilancia in classifica l’US Agropoli che doma un buon Costa d’Amalfi allo stadio “Guariglia”. Ottimo come sempre il primo tempo dei Delfini che ottengono il doppio vantaggio, soffrono nel finale, ma portano a casa il bottino pieno.

Il primo tempo

Prima occasione per l’Agropoli con Sannia che coglie il palo ben servito da Cesani. Reazione del Costa d’Amalfi che si fa vedere subito in avanti. Al minuto 14’ ci prova Infante direttamente su corner, è attento Romano a respingere. Poco dopo il 10 del Costa d’Amalfi termina a terra su un contrasto di Cesani in area di rigore ed è costretto alla sostituzione. Risposta dell’Agropoli con Sannia, che stacca da solo, ma viene fermato dalla traversa. Al 26esimo minuto Rabbeni protegge bene la sfera tenendo lontano Pepe che lo tocca: è calcio di rigore.

Sul dischetto si presenta sempre Rabbeni che spiazza Manzi e firma il settimo goal in maglia azzurra. A due minuti dalla fine della prima frazione arriva il raddoppio di Onesto che schiaccia di testa un cross panoramico di Calvanese.

La ripresa

L’Agropoli si regala qualche disattenzione nella seconda frazione. Al 4’ minuto Sannia respinge la palla con un braccio largo, per il signor Onorato di Nola è ancora rigore: Campiello dagli undici metri spiazza Romano e riapre la partita. Poco dopo ancora occasione per Apicella che non riesce a insaccare. Ancora Costa d’Amalfi pericoloso al minuto 33’ con Pepe che trova la porta dal calcio piazzato, ottimo Romano ad alzare in corner. Ad un minuto dal 90esimo l’ultima monumentale occasione per gli ospiti con Campiello che per fortuna dei Delfini sciupa da pochi passi, quello che sarebbe stato un beffardo goal dell’ex.

Non c’è tempo per altri assalti pericolosi, dunque Agropoli che acciuffa il bottino pieno e si proietta a quota 14 punti, sognando di scalare la classifica.