Continua la raccolta sangue a Vallo della Lucania: un gesto che salva vite

L’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento prosegue nella sua dedizione all’organizzazione di giornate volte alla pratica della donazione del sangue. L’appuntamento è fissato per domenica 15 dicembre presso il centro trasfusionale dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove sarà possibile contribuire donando il sangue dalle ore 8:30 alle ore 13:00. E’ possibile effettuare donazioni anche dal lunedì al sabato.

Le donazioni di sangue rappresentano un atto fondamentale per salvare vite umane e garantire assistenza medica a coloro che ne hanno bisogno. La generosità e l’altruismo dimostrati assumono un’importanza fondamentale in quanto il sangue è un bene inestimabile e irrinunciabile, essenziale in varie circostanze, come interventi chirurgici, trattamenti per malattie gravi, incidenti traumatici e situazioni complesse legate alla gravidanza o al parto. Senza un costante flusso di donazioni di sangue, molte persone non sarebbero in grado di affrontare tali sfide e sopravvivere.

Ecco chi può donare

Le persone che possono donare sangue generalmente devono soddisfare determinati requisiti sanitari e di età.

Persone in buona salute: coloro che non hanno avuto recenti interventi chirurgici o procedure mediche invasive possono essere idonee a donare sangue.

Solitamente, i donatori devono avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni.

I potenziali donatori devono essere in buona salute generale e non devono avere alcune malattie infettive o croniche. Possono essere escluse persone con condizioni come l’anemia, l’ipertensione non controllata, l’epatite, l’HIV/AIDS e altre malattie trasmissibili attraverso il sangue.

Alcuni comportamenti a rischio possono influenzare l’idoneità alla donazione di sangue. Ad esempio, il recente utilizzo di droghe intravenose o di comportamenti sessuali ad alto rischio potrebbe escludere temporaneamente un individuo dalla donazione.

La storia medica e di viaggio di un individuo può influenzare l’idoneità alla donazione di sangue. Ad esempio, il recente viaggio in aree ad alto rischio di malattie trasmesse dal sangue può comportare una temporanea esclusione dalla donazione.

Donne in gravidanza o allattamento: Le donne in gravidanza o che allattano al seno solitamente non possono donare sangue.

La donazione di Natale

In occasione delle festività natalizie, l’associazione invita tutti i soci donatori ed i cittadini di età superiore a 18 anni a donare il proprio sangue. Si può partecipare fino al 31 dicembre per avere un omaggio per Natale da parte dell’associazione.