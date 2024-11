Cilento: dona il tuo sangue per Natale. Ecco l’iniziativa

Anche quest’anno l ’ Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento organizza la “Donazione di Natale” invitando tutti i soci donatori ed i cittadini di età non inferiore a 18 anni a fare un gesto di generosità in occasione di queste festività.

Per Natale dona il sangue: l’iniziativa

Per Natale fai un regalo speciale: dona il tuo sangue e salva una vita. Si può partecipare alla “Donazione di Natale” recandosi presso gli ospedali di Sapri e di Vallo della Lucania dal 1 dicembre fino al 31 dicembre. Nello specifico sono attivi:

Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Vallo della Lucania : dal lunedì al sabato dalle ore 8:00;

: dal lunedì al sabato dalle ore 8:00; Unità di raccolta dell’Ospedale di Sapri: dal lunedì al sabato dalle ore 8:00.

Per l’occasione sarà possibile anche entrare a far parte dell’associazione donatori di sangue, compilando il modulo di adesione dopo aver donato il sangue. Per tutti i nuovi membri e per i soci già iscritti i volontari offriranno un dono natalizio.

L’importanza delle donazioni

La donazione è un vero e proprio atto d’amore verso gli altri perché salva una vita, ma allo stesso tempo anche verso se stessi perché permette anche di controllare il proprio stato di salute.

“Donare il sangue è un gesto molto importante, gratifica chi lo offre e salva chi lo riceve. Aiutiamo il prossimo facendo un regalo a noi stessi. Vi aspettiamo in tanti” fanno sapere i membri dell’associazione.