Continua il confronto tra la Comunità Montana Vallo di Diano con il territorio per il nuovo Piano Strategico

Prosegue con successo il confronto tra la Comunità Montana Vallo di Diano e i soggetti portatori di interesse del comprensorio, nell’ambito della fase di ascolto per la stesura del nuovo Piano Strategico nell’ambito della SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne) del Programma Regionale Campania 2021-2027.

La giornata

L’incontro, che ha coinvolto la governance dell’ente montano e il mondo imprenditoriale, si è svolto sabato 1 marzo ed è stato un momento cruciale di discussione e condivisione delle idee. L’incontro ha visto la partecipazione dei rappresentanti della Diocesi di Teggiano Policastro, dei referenti del mondo socio-culturale, turistico e produttivo, e dei consiglieri provinciali e regionali del Vallo di Diano. Tra i partecipanti anche il prof. Carmine Pinto, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Salerno, e la dottoressa Maria Antonietta Aquino, Vice Presidente del Cda del Consorzio Aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi. Sono intervenuti anche il rappresentante della Fondazione Mida, la rete delle Pro-Loco, e il Dott. Vincenzo Quagliano per il Distretto Commerciale Area Interna Vallo di Diano.

Le finalità

L’obiettivo condiviso da tutti i partecipanti è quello di promuovere lo sviluppo del territorio partendo dalle risorse e dai punti di forza già presenti, facendo leva sulle “forze vive” interne, sia istituzionali che imprenditoriali. Un aspetto fondamentale del confronto è stato la costruzione di reti di cooperazione tra attori pubblici, privati e gli enti sovracomunali. La visione di sviluppo locale emersa punta a migliorare il benessere e la qualità della vita, con particolare attenzione alla valorizzazione dei piccoli borghi e alla creazione di condizioni di interconnessione infrastrutturale, sia a livello locale che nazionale.

Il progetto Alta Velocità

Un ruolo chiave in questo processo è rappresentato dall’infrastruttura ferroviaria dell’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, in fase di realizzazione, che cambierà significativamente la prospettiva di sviluppo del Vallo di Diano. Inoltre, la Comunità Montana ha richiesto alla Regione Campania l’attivazione di un Tavolo Tecnico con RFI per discutere le proposte emerse durante la fase di ascolto, in particolare per quanto riguarda la viabilità di servizio alle aree produttive e il miglioramento delle infrastrutture necessarie per il trasferimento delle merci.