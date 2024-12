Consac: l’Assemblea dei Soci sancisce l’ingresso del comune di Polla

“Il Consiglio di amministrazione ha portato avanti un lavoro importante in questi tre anni: abbiamo profuso un grande impegno per fare di Consac una società moderna, all’avanguardia e gestita secondo le tecniche più efficienti. Una realtà in grado di affrontare al meglio tutte le nuove sfide che ci aspettano, a cominciare da quelle tecnologiche”. Così Gennaro Maione, presidente di Consac, dopo la recente Assemblea degli azionisti. Appuntamento durante il quale è stato sancito l’ingresso di un nuovo Comune, quello di Polla.

Anche altri ventidue centri saranno gestiti dalla società

Sempre nel corso dell’Assemblea, poi, è stato annunciato che anche altri 22 centri dell’area Cilento-Vallo di Diano saranno gestiti da Consac: “sono state infatti già avviate diverse conferenze dei servizi – riprende Maione – e si confida in tempi celeri di completare questo percorso”.

Il bilancio

La riunione dei Soci, peraltro, è stata pure l’occasione per dare via libera al bilancio infrannuale (in vista dell’aumento di capitale necessario all’ingresso tra gli azionisti al Comune di Polla) e per rappresentare la situazione relativa agli investimenti. Nello specifico: oltre 70 milioni di euro per interventi già avviati o vicini all’ultimazione (dall’adeguamento di reti e collettori fognari all’ammodernamento delle infrastrutture distributive, dagli impianti di potabilizzazione alla digitalizzazione delle strutture); 22,2 milioni destinati a iniziative ammesse al finanziamento e prossime all’avvio; 52,3 milioni, ancora, alla voce interventi finanziabili; più di 316 milioni per opere di cui è stato chiesto l’inserimento nell’elenco delle opere finanziabili. Iniziative di investimento intraprese o valutate negli ultimi anni da Consac per un valore complessivo potenzialmente superiore ai 460 milioni di euro.

Gli obiettivi

Inoltre, spostando l’obiettivo sul versante interno, è stata creata una macrostruttura per governare il riordino complessivo dei ruoli e delle responsabilità societarie, che ha reso possibile una riorganizzazione di Consac tesa proprio a garantire sempre maggiore efficacia alla gestione, attraverso funzioni snelle ed efficienti. Infine, ai Soci sono state illustrate le importanti iniziative collegate alla cybersicurezza. Tra i dati al primo semestre 2023 e quelli al 1°luglio 2024, infatti, si rileva una decisa diminuzione della percentuale di vulnerabilità critiche riscontrate dai sistemi di protezione, a dimostrazione di come gli sforzi compiuti per aumentare la detection di anomalie di sicurezza e la protezione dell’infrastruttura, sono stati efficaci nel medio periodo.