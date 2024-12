Consac contribuisce alla transizione energetica del Cilento

Il costante lavoro svolto da Consac IES, società a partecipazione interamente pubblica, nel settore energetico sta registrando importanti risultati per la collettività. La società, guidata dal presidente avv. Antonio Bruno, è già nota per aver contribuito alla costituzione, ed ora alla gestione, di circa 15 Comunità Energetiche Rinnovabili, che stanno attivamente operando sul territorio per cogliere le opportunità offerte dal PNRR in tema di finanziamento degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Nell’ambito dello stesso filone, in data 30 novembre 2024 la società ha ricevuto dal GSE la conferma ufficiale che le oltre 40 istanze inoltrate per suo tramite da parte di cittadini del Cilento per la richiesta di finanziamento al 100% in conto capitale, sono state tutte favorevolmente accolte.

Le finalità

La stretta collaborazione fra Consac IES ed i Comuni soci, infatti, ha reso possibile concretizzare un servizio reso ai cittadini residenti meno abbienti, per i quali hanno curato la richiesta di finanziamento, che ora possono realizzare con costi a totale carico dello Stato, impianti fotovoltaici sui tetti delle proprie abitazioni. Il finanziamento complessivo, che sarà interamente destinato alla esecuzione di impianti per la produzione di energia pulita, è pari a circa 350.000,00 euro ed andrà interamente a beneficio dei cittadini.

I comuni beneficiari

I Comuni di residenza dei beneficiari sono Moio della Civitella, Novi Velia, Cannalonga, Castelnuovo Cilento, Ascea, Omignano. Attualmente, Consac IES ha rinnovato la collaborazione con i Comuni del Cilento e del Vallo di Diano per raccogliere ulteriori istanze da parte dei cittadini interessati ‐ con ISEE inferiore ai 15.000,00 euro ‐, tenuto conto che è previsto a breve un secondo Bando di finanziamento di ulteriori impianti fotovoltaici.