Conosciamo l’Avis di Giungano: parla il presidente, Ennio Francia

L’Avis comunale di Giungano OdV è stata costituita nell’anno 2005 dal socio donatore Cav. Ennio Francia con un esiguo numero di donatori occasionale. Ad oggi conta circa 2000 associati.

L’Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) “AVIS NAZIONALE” – Rete Associativa Nazionale”, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. N. 117/2017). L’Avis comunale di Giungano OdV è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue.

E’ un’associazione apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro. Ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue – intero o di una sua frazione – volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

L’Avis comunale di Giungano OdV ha avviato nel 2014 “Il progetto salute” che nasce dall’esigenza di creare, parallelamente all’attività primaria di raccolta sangue, un Centro Medico che possa offrire un servizio sanitario e porre le esigenze del cittadino al primo posto. Si prefigge di offrire gratuitamente screening di varie patologie su tutta la popolazione di ogni fascia di età.