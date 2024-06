L’AVIS di Agropoli organizza le giornate per le donazioni del sangue per il mese di giugno. Ecco dove si può donare

L’AVIS comunale di Agropoli organizza delle giornate per la donazione del sangue per il mese di giugno. Le donazioni, in programma da giovedì 6 a domenica 30 giugno dalle ore 8:00 alle 12:00, rappresentano un’importante occasione per compiere un gesto di solidarietà concreto verso chi ne ha bisogno.

Gli appuntamenti

Agropoli , via Cannetiello 26: giovedì 6, lunedì 10, giovedì 13, domenica 16, lunedì 17, giovedì 20, lunedì 24, giovedì 27 giugno

, via Cannetiello 26: giovedì 6, lunedì 10, giovedì 13, domenica 16, lunedì 17, giovedì 20, lunedì 24, giovedì 27 giugno Capaccio , piazza Santini: domenica 9 giugno

, piazza Santini: domenica 9 giugno Albanella , Borgo San Cesareo: domenica 16 giugno

, Borgo San Cesareo: domenica 16 giugno Marina Di Camerota , locali Saut: domenica 23 giugno

, locali Saut: domenica 23 giugno Roccadaspide , Polo ospedaliero: venerdì 28 giugno

, Polo ospedaliero: venerdì 28 giugno Castellabate, piazza Lucia: domenica 30 giugno

L‘importanza della donazione di sangue

Il sangue è una risorsa preziosa e insostituibile che non può essere prodotta artificialmente. Ogni giorno, in Italia, migliaia di persone necessitano di trasfusioni per curare gravi malattie o per affrontare interventi chirurgici. Donare il sangue è un gesto semplice, sicuro e gratuito che può salvare la vita a chi ne ha bisogno.

Per donare il sangue è necessario essere in buona salute, avere un peso corporeo non inferiore ai 50 kg e un’età compresa tra i 18 e i 65 anni.

Con queste giornate l’AVIS di Agropoli invita tutti coloro che sono interessati a donare il sangue a partecipare alle donazione del sangue e a compiere un gesto di solidarietà concreto verso chi ne ha bisogno.