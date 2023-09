“Conoscere per valorizzare Giambattista Vico”: a Vatolla l’evento conclusivo della del progetto

Si terrà questo pomeriggio, sabato 23 settembre, alle ore 18:00, presso il Castello Vichiano di Vatolla, sede dell’Istituto di Alta Cultura, Fondazione Giambattista Vico, l’evento di chiusura del progetto “Conoscere per valorizzare Giambattista Vico ne ‘i principi della Scienza Nuova’ del 1730”. Fu proprio nelle stanze dello stesso antico maniero Cilentano, che il giovane filosofo napoletano, in servizio come precettore dei rampolli della famiglia Rocca, maturò il suo pensiero precursore dell’illuminismo e gettò le basi della sua principale opera, “La scienza nuova”, la cui prima edizione, del 1730, è lì custodita dall’Istituzione vichiana che ha inteso valorizzarla ponendola al centro di un’esposizione accompagnata da una serie di eventi, già in corso dal 29 Aprile di quest’anno. “Oltre al valore filosofico”, dichiara il Presidente della Fondazione, Avv. Luigi Maria Pepe.

Il fine dell’iniziativa

“Il fine è quello di divulgare anche il valore dottrinale dell’opera, considerata, in tutto il mondo, una pietra miliare nella formazione del pensiero che ha generato la società contemporanea. E farlo anche con il ricorso alle suggestioni emotive evocate da un libro antico, prima edizione dell’opera, è un’opportunità che ci auguriamo possa contribuire a diffondere una maggiore conoscenza di uno dei più grandi pensatori della storia, tanto legato al nostro territorio”, spiegano dalla Fondazione.

Nell’ambito del Progetto, oltre all’esposizione, sono stati organizzati incontri, seminari e giornate di studio su Giambattista Vico. Particolarmente interessante il focus sul Filosofo realizzato durante la “Spring School” condotta dalla Fondazione in collaborazione con la Seconda Università della Campania Luigi Vanvitelli, e il ciclo di letture vichiane svoltesi nel corso dei mesi estivi.

I partecipanti

Nelle prossime settimane saranno organizzate visite guidate per le scuole, volte a suscitare l’interesse delle giovani generazioni.

All’incontro di domani sera, incentrato sull’attualità dei principi vichiani, interverranno: Gabriele de Marco, Presidente del Gal Cilento; Luca Cerretani, Consigliere della Provincia di Salerno; Daniela di Bartolomeo, Direttrice Artistica del Festival dell’Essere; Annalisa Di Luzza, Osservatorio per le Scienze Amministrative e Comparate; Claudio Aprea, Coordinatore Area Turismo dell’ITS Bact Academy; Vincenzo Pepe, Professore Ordinario della Seconda Università della Campania Luigi Vanvitelli e Presidente Onorario della Fondazione Giambattista Vico.