Confesercenti Vallo di Diano: oggi incontro su “Giovani e imprese – le nuove sfide del futuro”

Oggi alle 18, nella sala informagiovani in Largo Michele Arcangelo Vassallo, nell’area parcheggio di Montesano Capoluogo, si terrà un incontro sulla tematica “Giovani e imprese: le nuove sfide del futuro”. L’evento è organizzato da Confesercenti Vallo di Diano e vedrà la partecipazione di importanti personalità del territorio.

Interventi istituzionali

Dopo l’introduzione del sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, e del consigliere comunale delegata alle Politiche Giovanili, Carmela Di Pierri, si terrà l’intervento della dottoressa Maria Antonietta Aquino, presidente di Confesercenti Vallo di Diano. La dottoressa Aquino esaminerà le sfide e le opportunità del mondo dell’imprenditoria per i giovani del territorio.

Le modalità di accesso ai bandi

Durante l’incontro, saranno approfondite le modalità di accesso ai bandi “Resto al Sud”, Nuove imprese a tasso 0, Selfiemployment ed altri. Questi bandi sono rivolti ai giovani imprenditori del territorio che intendono avviare una nuova attività o consolidare quella già esistente.

Informazioni utili

Per tutte le informazioni necessarie, oltre alla sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, sarà possibile contattare lo sportello Confesercenti Vallo di Diano tramite l’email vallodidiano@impresealcentro.it o il numero 0975 52 72 77. In alternativa, è possibile consultare il sito internet www.impresealcentro.it per avere accesso a tutte le informazioni relative alle opportunità del mondo dell’imprenditoria per i giovani del territorio.