Confesercenti Vallo di Diano: il progetto Buymore protagonista al Paestum Wine Fest

La Città dei Templi si prepara ad accogliere l’XI Edizione del Paestum Wine Fest, un evento che riunisce le migliori aziende vitivinicole italiane. Quest’anno ci sarà una novità di rilievo, la presenza della Confesercenti provinciale, che presenterà il progetto Buymore, il primo marketplace gratuito dei commercianti della provincia di Salerno, cofinanziato dalla Camera di Commercio.

Il progetto

La presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino, ha sottolineato l’importanza della campagna promozionale del progetto Buymore, che mira a incentivare il commercio online delle imprese del territorio salernitano. Grazie a questa prima vetrina digitale, tutti, esperti e meno esperti, possono gestire i vantaggi che derivano dal commercio online attraverso il marketplace.

Sinergia tra Confesercenti e esercenti del settore vitivinicolo

Durante il Paestum Wine Fest, la Confesercenti incontrerà gli esercenti del settore vitivinicolo per far loro conoscere le opportunità della digitalizzazione del commercio e i benefici che derivano dall’utilizzo del marketplace.

Questa è un’ottima opportunità per i produttori di vino locali di espandere la loro presenza online e di aumentare la visibilità dei loro prodotti.

Le info utili

Per maggiori informazioni sul progetto Buymore, è possibile contattare lo sportello Confesercenti Vallo di Diano presso la sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, all’indirizzo email vallodidiano@impresealcentro.it o al numero di telefono 0975 52 72 77.

In alternativa, è possibile consultare il sito web www.impresealcentro.it.