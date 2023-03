Capaccio: tutto pronto per il Paestum Wine Fest, ecco il programma

l Next a Capaccio Paestum ospiterà dal 25 al 27 Marzo l’undicesima edizione del Paestum Wine

Fest, fondato da Angelo Zarra nel 2012.

L’iniziativa

Negli anni l’iniziativa ha acquistato valore fino a diventare un appuntamento fisso per importanti

aziende vitivinicole che si incontrano nella culla della Magna Grecia.



Il vino è un rappresentate della cultura, degli usi, delle tradizioni e dei gusti di un popolo, come

ricorda il regista Jonathan Nossiter “il vino è il testamento di uno specifico pezzo di terra”.

Paestum in questi tre giorni di Marzo diventa il palcoscenico delle eccellenze enologiche di cui ha

vanto già dai tempi dei greci e i romani.



Lo spazio ampio della location permette la realizzazione di un evento dinamico a cui prendono

parte più di 60 cantine italiane e internazionali, attirando visitatori ed appassionati che si concedono

un’esperienza di gusto.

Ecco cosa potranno fare i visitatori

Nel “salotto del vino di Paestum” i visitatori potranno godere di liberi assaggi ma anche di giornate

di formazione con degustazioni e masterclass a guida di esperti del settore, come quella dei “vini

estremi campani” condotta dai giornalisti enogastronomici Daniele Cernilli (Doctor Wine) e

Antonella Amodio. Inoltre tra i tanti ospiti sarà presente il noto volto di Luciano Pignataro,

giornalista, scrittore e gastronomo italiano.

L’appuntamento

L’acceso sarà consentito a partire dal 25 marzo dalle 12:00 alle 21:00, il 26 marzo dalle 10:00 alle

19:00 ed il 27 marzo dalle 10:00 alle 19:00. Il costo del ticket è di 20 euro se acquistato online

mentre 30 euro se acquisto al botteghino.



La programmazione è ricca di contenuti e grazie alla novità dell’interfaccia “Pony wine”,

quest’anno le aziende possono usufruire di servizi tecnici, di logistica e supporto.



Il Paestum Wine Fest rappresenta una pagina di storia per l’enoturismo che ancora una volta trova

posto nell’affascinante scenario della città dei Templi dove i produttori contemporanei possono

promuovere i propri prodotti. Ludovica Monzo