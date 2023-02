Al Paestum Wine Fest Andrea Moscariello, tra i più noti sommelier campani

E’ partito il conto alla rovescia per l’XI Edizione del Paestum Wine Fest. Le più importanti aziende vitivinicole d’Italia si ritroveranno nella città dei Templi dal 25 al 27 marzo 2023, lì dove gli antichi colonizzatori greci scoprirono nel clima mite e nella natura argillosa-calcarea del terreno le condizioni necessarie per una produzione di qualità.

Presente anche Andrea Moscariello, tra i più noti sommelier campani

Tra le tante personalità nazionali ed internazionali che prenderanno parte all’evento, tra esperti del settore, sommelier, consulenti e brand ambassador, ci sarà anche Andrea Moscariello, il noto sommelier campano che negli ultimi mesi grazie alla sua Wine Selection sta riscuotendo sempre più successo tra i winelovers, con una postazione dedicata dove sarà possibile degustare, confrontarsi e intrattenersi con uno dei maggiori esponenti campani del settore che porterà in quel di Paestum una selezione di vini e aziende scelte accuratamente tramite la sua Wine Selection.

Per chi segue attentamente il percorso di Moscariello, è doveroso ricordare che la rubrica pubblicata nelle ultime settimane è risultata essere propedeutica per quelli che poi saranno i partner di Moscariello al Paestum Wine Fest.

Il programma

Paestum vanta una lunga tradizione viticola ed enologica già ai tempi dei greci e romani e, in questo luogo che trasuda di storia, il Paestum Wine Fest vuole anche porre le basi per la creazione di un sistema virtuoso, un gioco di squadra, nel quale le eccellenze della viticoltura possano esaltarsi e rafforzarsi a vicenda, presentandosi – insieme – al pubblico di appassionati e operatori.

Location della tre giorni del Paestum Wine Fest è NEXT, l’ex Tabacchificio SAIM di Borgo Cafasso, tra le maggiori espressioni dell’archeologia industriale della Piana del Sele. In tutto 8 mila metri quadrati per una sede prestigiosa e definitiva, capace anche di creare un legame simbolico tra l’archeologia industriale di inizio ‘900 e l’antica archeologia della Magna Grecia.

Il Paestum Wine Fest è organizzato da Angelo Zarra, Ceo di Zeta Enoteca e fondatore di Divini Assaggi Magazine.



Di seguito le date:

SABATO 25 Marzo dalle ore 15.00 alle 21.00

DOMENICA 26 Marzo dalle ore 11.00 alle 19.00

LUNEDI 27 Marzo dalle ore 10.00 alle 18.00