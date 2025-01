Concorsi alla Comunità Montana Alento – Monte Stella, parla il sindaco di Rutino Giuseppe Rotolo

Una lunga intervista ai microfoni di InfoCilento per rispondere alle dichiarazioni del presidente della Comunità Montana Alento – Monte Stella, Michele Apolito, e confermare le perplessità sui concorsi che si sono svolti nei mesi scorsi.

A parlare è Giuseppe Rotolo, sindaco di Rutino e componente del consiglio generale dell’Ente montano. L’amministratore cilentano, documenti alla mano, evidenzia le criticità che riguarderebbero le procedure concorsuali poste in essere e mettendo in evidenza, in particolare, possibili irregolarità determinate dalla figura del segretario.

Di qui la richiesta di un incontro con i vertici della Comunità Montana che, dice Rotolo, fin ora, nonostante le sollecitazioni, non è stato mai concesso.

Il sindaco di Rutino, infine, ha espresso la sua opinione anche in merito alla questione della Centrale a biometano autorizzata nel comune di Ogliastro Cilento.