Comunità Montana, biometano e opere pubbliche ad Ogliastro Cilento: parla Michele Apolito

Michele Apolito, presidente della Comunità Montana Alento – Monte Stella e sindaco di Ogliastro Cilento, ha rilasciato una lunga intervista alle telecamere di InfoCilento per fare il punto della’attività amministrativa.

La Comunità Montana

Relativamente all’ente montano, di cui è presidente da fine novembre, ha respinto le accuse della minoranza circa presunte irregolarità nei concorsi. Apolito, però, ha anche precisato che si consulterà con degli esperti e, qualora dovessero emergere criticità, non mancherà di fare passi indietro.

Ma l’amministratore cilentano ha voluto anche rivendicare il lavoro svolto in questi primi 50 giorni alla guida della Comunità Montana Alento – Monte Stella, un’attività diretta principalmente al contenimento dei costi e ad avviare progetti anche con i comuni delle aree contigue in chiave soprattutto turistica.

La questione biometano

Apolito, da sindaco di Ogliastro Cilento, non si è sottratto alle domande sul mega impianto a biometano che sorgerà nell’area industriale, contestando l’azione del comitato e le recenti delibere del comune di Cicerale. Inoltre ha rassicurato tutti che non ci saranno rischi per l’ambiente e la salute.

Gli altri argomenti

Nella lunga intervista il politico cilentano si è soffermato sui lavori in corso ad Ogliastro Cilento annunciando novità per piazza Europa e via San Leonardo ed ha precisato che si sta lavorando ad un progetto per il recupero del convento.

Infine ha espresso il suo pensiero relativamente alla Comunità del Parco, di cui lunedì si eleggerà il presidente.