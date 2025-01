Cicerale, istituita una commissione consiliare sull’impianto a biometano

Una commissione consiliare di studio sull’impianto a biometano che sorgerà ad Ogliastro Cilento. Ad istituirla il comune di Cicerale che già nei giorni aveva votato per la propria contrarietà all’impianto.

La commissione sarà composta da consiglieri comunali. Ne entrano a far parte: Angelo Torrusio (presidente), Gerardo Antelmo e Daniele Vedevalle.

I compiti della commissione

Il gruppo di lavoro dovrà esaminare ed approfondire gli atti e le procedure relative all’impianto a biometano ed eventualmente acquisire pareri da parte di esperti. Il suo compito, inoltre, sarà quello di conferire periodicamente al consiglio comunale cui produrrà anche una relazione finale.

«Oggi è una continuazione di una delibera che abbiamo già assunto nello scorso consiglio comunale in cui abbiamo espresso contrarietà all’impianto – ha ricordato il sindaco Giorgio Ruggiero – La nostra commissione ha l’obiettivo di capire di più sull’argomento che stiamo affrontando e di valutare come e in che tempi possano essere prese delle iniziative».

«Qui sta avvenendo un fatto gravissimo per il territorio e bisogna affrontarlo con immediatezza perché qualsiasi spiraglio che ancora c’è va colto», ha sottolineato il presidente del consiglio Gerardo Antelmo.

Con la delibera, approvata all’unanimità, il consiglio comunale ha confermato anche la contrarietà già espressa nel precedente consiglio comunale alla realizzazione dell’opera nel comune di Ogliastro Cilento, ma a pochi passi dai confini con Cicerale, Agropoli, Giungano e Capaccio Paestum.