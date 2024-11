Con le donne e per le donne, uniti contro la violenza: Salerno lancia la compagna di sensibilizzazione

Libere di scegliere, fino alla fine. Perché l’amore non urla, non picchia, non uccide, ma è libertà. In occasione della giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne la città di Salerno scende in campo coinvolgendo una vera e propria rete di istituzioni.

Comune, provincia, prefettura e questura, insieme a camera di commercio ed altre associazioni hanno fatto sentire la propria voce con una campagna di sensibilizzazione, questa mattina, ribadendo, ancora una volta, un appello all’amore vero. Un invito alle donne a denunciare ogni forma di sopruso e violenza, un impegno a rafforzare la trama dei servizi per le donne in difficoltà ed a rischio, ad educare insieme a relazioni sane e rispettose.

Durante l’evento, sono stati esposti degli stendardi sulle facciate degli edifici pubblici di Piazza Amendola per promuovere il messaggio della campagna di sensibilizzazione. Coinvolti anche gli studenti di diversi istituti cittadini. Al termine dell’evento che si è svolto presso il Salone Azzurro della prefettura di Salerno sono stati premiati i due cortometraggi realizzati dagli studenti del Convitto Nazionale “T. Tasso” di Salerno nell’ambito della prima edizione del concorso “Libere tutte! Contro ogni violenza” anno scolastico 2023/2024.