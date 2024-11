Parola all’Esperto: i consigli di Monia Monzo, consulente esperta in violenza di genere

Nuova puntata del programma “Parola all’Esperto” in onda tutti i mercoledì alle ore 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre e in replica il giovedì alle ore 15:30.

Ogni settimana intervisteremo un esperto diverso per ogni categoria che ci darà dei consigli e delle informazioni utili e pratiche per la vita di tutti i giorni.

In questa puntata la giornalista Angela Bonora ha intervistato la dottoressa Monia Monzo, vicepresidente “Associazione Manden – diritti civili e legalità“, consulente esperta in violenza di genere.

La dottoressa Monzo, in occasione del 25 Novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha rivolto un appello a tutte le vittime, sottolineando l’importanza di non sentirsi sole e di chiedere aiuto. Inoltre ha evidenziato l’importanza di prevenire e contrastare questo fenomeno. Ha illustrato le dinamiche della violenza di genere, fornendo strumenti per riconoscerla e ha evidenziato l’importanza di un intervento tempestivo per garantire la sicurezza delle vittime.