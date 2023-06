Comunità Montana Gelbison e Cervati affronta l'”Emergenza Spopolamento” con nuove strategie di welfare personalizzato

La Comunità Montana Gelbison e Cervati si prepara per il secondo incontro dedicato all'”Emergenza Spopolamento”, che si terrà il 22 giugno 2023 presso la sede dell’associazione. Questo evento rappresenta un’opportunità per analizzare le prospettive future insieme al presidente dell’Associazione dei Piccoli Comuni Welcome, il professor Angelo Moretti. L’obiettivo principale sarà l’utilizzo concreto e sinergico di strumenti di welfare personalizzato che si adattino alle caratteristiche dei territori, come i budget di salute e benessere e i percorsi personalizzati per migranti già sperimentati con successo in alcune comunità del Cilento.

Verso un nuovo welfare intergenerazionale

Si mira a delineare una piattaforma organica e condivisa per un nuovo welfare intergenerazionale che sia immediatamente percepito e realizzato attraverso azioni immediate identificate nei piani e programmi dei territori interessati. Saranno coinvolte diverse iniziative, tra cui il SNAI (Sistema Nazionale Aree Interne), il Piano Economico e Sociale della Comunità Montana, le Green Communities, i Gruppi di Azione Locale (GAL) e il Piano di Zona Sociale del territorio. L’ufficio del lavoro, rappresentato dal dottor Vanni Ritorto, e la rappresentante delle politiche attive del lavoro della Campania, la dottoressa Monica Buonanno, contribuiranno con strumenti e innovazioni.

Il Cilento e le sue eccellenze

La regione del Cilento, con le sue “eccellenze internazionali” riconosciute dall’UNESCO, rappresenta un importante contesto per lo sviluppo delle nuove politiche di welfare. La presenza di iniziative giovanili e di ricerca, la valorizzazione del Biodistretto d’Europa con oltre 800 aziende biologiche e lo scenario culturale del “Campus Mediterraneo” con un “Vivaio Digitale” creano le basi per la creazione di un Polo Territoriale di Conoscenze e Produzioni di Qualità basato sulla Terza Missione delle Università della Regione Campania.

Think Green e l’innovazione del territorio

Nell’area del Parco del Cilento, si sviluppa un’energia creativa e innovativa grazie al progetto Think Green, che mira al rafforzamento dell’ecosistema innovativo della Regione Campania. Il partenariato MedBios coinvolge le principali realtà della ricerca in Italia e il primo progetto a impatto zero del territorio per la rigenerazione delle ex Fiere di Vallo della Lucania.

Mappare le dinamiche dei territori

È fondamentale raccogliere e analizzare le dinamiche generate dalla collaborazione tra cittadini e amministrazioni a livello territoriale. Le dinamiche più promettenti devono essere supportate e co-progettate insieme agli attori istituzionali.

L’obiettivo è trasformare i conflitti in laboratori per creare nuove modalità di relazione tra istituzioni e cittadini, al fine di concretizzare una “sovvenzione globale” utilizzando gli strumenti di crescita dell’Unione Europea previsti dal regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale.

Nuove prospettive per il territorio

Il Tavolo Istituzionale si impegna ad affrontare obiettivi ambiziosi e strategici per promuovere azioni dirompenti e un cambiamento di prospettiva significativo.

L’obiettivo è creare nuove opportunità di lavoro e politiche volte ad attrarre nuovi abitanti, basate sull’innovazione, la ricerca e la connettività. Si pone particolare attenzione ai giovani e ai nuovi migranti, con politiche giovanili e di formazione mirate e la creazione di ecosistemi emergenti di innovazione. Si lavora per rafforzare i legami tra le città e le comunità di giovani che si trasferiscono per studiare altrove e per ripristinare la fiducia nelle aree interne, coinvolgendo attivamente i cittadini nella costruzione di una società responsabile e inclusiva.