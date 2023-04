Comunità Energetiche rinnovabili: Comune del Cilento punta ad energia da fonti rinnovabili

Il Comune di Torre Orsaia in campo contro la crisi energetica. L’Ente punta infatti alla costituzione di “Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali” al fine di garantire la produzione di energia da fonti rinnovabili e favorire la transizione energetica, intesa come costruzione di un nuovo modello di

organizzazione sociale basato su produzione e consumo di energia proveniente da

fonti rinnovabili, è necessaria ed urgente.

Le Comunità Energetiche rinnovabili

L’obiettivo delle “Comunità Energetiche” è di incentivare i cittadini a creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell’energia per creare vantaggi per i singoli e per la comunità, sia economici che di qualità della vita e di erogare servizi sul territorio.

In questo caso, il ruolo del Comune è centrale come soggetto che facilita la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini, grazie alla vicinanza fra elettori ed eletti.

L’obiettivo dell’Ente

Torre Orsaia costituirà la Comunità Energetica CER Ursentina. L’iter avverrà in più fasi. In una prima si valuterà l’interesse di cittadini e imprese a costituire il soggetto promotore dell’iniziativa poi si lavorerà a verificare la fattività tecnica dell’istallazione di impianti fotovoltaici su pertinenze, fabbricati e terreni comunali in modo tale da avere energia autoprodotta favorendo l’autoconsumo.

Il comune è risultato destinatario anche di ottomila euro per l’avvio delle procedure.