Comunità Energetica Rinnovabile: 2 Comuni hanno aderito per ridurre i costi dell’energia

Ottati e Castelnuovo Cilento verso la creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile. Il comune di Ottati, retto dal sindaco Elio Guadagno, ha avviato la fase di ricerca di cittadini e piccole e medie imprese locali interessate a costituire e partecipare, unitamente all’ente promotore, alla Comunità Energetica Rinnovabile.

Il progetto

L’ente ha dato mandato agli uffici per verificare la fattibilità tecnica dell’installazione di impianti fotovoltaici su fabbricati e terreni di proprietà comunale ritenuti funzionali allo scopo associativo, da mettere a disposizione della costituenda C.E.R. – Ottati” per la produzione di energia rinnovabile.

Il comune ha aderito per finalità di promozione al Programma THIENE.ORG per le comunità energetiche.

Nei mesi scorsi l’amministrazione di Ottati aveva ricevuto dalla Società Cooperativa AgriAdvisor, individuata come soggetto promotore per Confcooperative Habitat firmataria della convenzione con ANCI CAMPANIA, in qualità di ente Non Profit della regione, una nota in cui la società si rendeva disponibile ad accompagnare l’ente e la sua comunità di cittadini nel processo di transizione energetica.

Le finalità

Lo scopo dell’adesione è ridurre i costi dell’energia producendola da fonti rinnovabili in linea con le politiche della Comunità Europea e in modo da avere minor impatto sull’ambiente.

A firmare digitalmente la Convenzione con la Regione Campania per la costituzione della “Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale – C.E.R., anche il comune di Castelnuovo Cilento, guidato dal sindaco Eros Lamaida.

Anche Lamaida intente portare sollievo economico e ambientale al territorio e alla comunità, nell’ottica dell’autonomia energetica e della sostenibilità, nel rispetto del PNRR.

Le dichiarazioni

“Sarà un percorso complesso che vedrà coinvolti quei cittadini e quelle imprese che vorranno partecipare alla comunità come produttori con i loro impianti fotovoltaici o come semplici consumatori potendo così avvantaggiarsi dei benefici economici forniti dal GSE” ha affermato Lamaida specificando che la “C. E.R. Castelnuovo Cilento” nasce con una forte anima di solidarietà per dare, in via prioritaria, sollievo alle famiglie residenti in condizioni di povertà energetica, per quanto possibile, con i proventi derivanti dai benefici economici previsti.