Comunità del Parco, Palmieri: Roscigno sosterrà Giuseppe Orlotto

“Il comune di Roscigno sosterrà Giuseppe Orlotti come proprio rappresentante alla comunità del Parco”. Lo ha detto il primo cittadino Pino Palmieri. L’amministratore alburnino ha voluto smentire l’ipotesi di un sostegno al rappresentante del Pd, Stefano Sansone.

Sostegno al sindaco di Giungano

“Giuseppe Orlotti è la persona più vicina al nostro territorio, fa parte di un comune delle aree interne, per questo lo sosterremo”’ ha spiegato.

“Al momento noto uno sbilanciamento verso le aree marine con due rappresentanti di Castellabate nel direttivo del Parco e il sindaco di Ascea come possibile presidente della Comunità, a questo punto cambino anche il perimetro del Parco così noi avremo meno vincoli”, dice sarcastico.

Palmieri comunque ha sottolineato lo scarso valore della comunità del Parco: “Orlotti – ha detto – andrà a ricoprire una carica priva di contenuti, così come quella del presidente”.

Ma allora perché tanto accanimento sui nomi? “È soltanto una faida nel Pd tra sindaci pro e contro De Luca”, ha concluso.

Il sindaco di Roscigno, in questi giorni impegnato ad Arezzo, non sarà presente alle votazioni in programma domani alle 16:00 a Vallo della Lucania. Al suo posto parteciperà un delegato.