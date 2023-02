Comuni cilentani puntano sulla sicurezza: continuano i progetti per le telecamere di videosorveglianza

Approvato il progetto per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza territoriale e di rilevamento dei transiti veicolari per la sicurezza urbana nel territorio di Controne. Un modo per garantire più sicurezza ed avere un controllo sui mezzi in transito sul territorio comunale.

Lo scopo

Lo scopo del progetto è dunque quello prevenire la criminalità diffusa e predatoria e la promozione della legalità e del contrasto ai componenti che turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici, per rendere queste aree condivise dai cittadini più sicure. Diversi comuni negli ultimi anni hanno implementato i sistemi di videosorveglianza anche per garantire una maggiore percezione di sicurezza dei residenti.

Il progetto

Il progetto candidato al finanziamento del Ministero dell’Interno, in particolare, prevede il costo totale di 55 mila euro, di cui circa 38 mila euro per le opere e circa 17 mila euro per le somme a disposizione dell’amministrazione. La quota a carico del Ministero sarà di 50 mila euro e i restanti 5 mila saranno cofinanziati dal Comune di Controne.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ettore Poti, si impegna, per i 5 anni successivi dall’avvenuto finanziamento, alla realizzazione dell’impianto, alla manutenzione dello stesso prevedendo un in bilancio al somma annua di 1000 euro.