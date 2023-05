Comune del Cilento punta alla demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico

Il Comune di Rutino, guidato dal sindaco Giuseppe Rotolo, ha approvato il progetto definitivo, relativo alla realizzazione di un nuovo edificio da adibire a scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado attraverso la demolizione dell’edificio scolastico della scuola primaria e dismissione di quello adibito a scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado, per l’importo complessivo di euro 2.210.800,00.

Fondi Pnrr per la ricostruzione della scuola di Rutino: ecco il progetto

Lo scorso anno Rutino inoltrava la candidatura al bando pubblicato con Avviso Pubblico per la richiesta di finanziamento a valere sui fondi PNRR – M2C3I1.1 “Costruzione di nuove scuole, mediante sostituzione di edifici” con una scheda progetto che prevedeva la demolizione con ricostruzione in situ del plesso scolastico.

In questo modo l’Ente cilentano avrebbe un unico edificio scolastico in paese, più ampio, funzionale e moderno rispetto all’attuale.

Come verrà finanziata l’opera

Rutino è risultato quindi beneficiario del finanziamento dell’importo di €2.210.800,00, come riportato nel decreto del Direttore Generale n. 14 del 5 maggio 2022.

L’intervento in programma sarà finanziato pertanto con il contributo di cui all’avviso pubblico per la programmazione di interventi per la sicurezza e la riqualificazione delle scuole, nell’ambito del PNRR, in particolare Missione 2 che punta alla costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici.