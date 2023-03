Comune del Cilento assegna 5000 euro a chi trasferisce la residenza in paese

Il sindaco di Sacco, Franco Latempa, ha rinnovato l’invito a trasferirsi nel piccolo borgo cilentano o ad aprirvi un’attività commerciale sfruttando i contributi riconosciuti ai comuni ritenuti marginali delle aree interne al fine di contenerne lo spopolamento.

Le risorse per il comune di Sacco

Il comune di Sacco è tra quelli risultati beneficiari di 124.771,33 euro, stanziati proprio con il Fondo di Sostegno ai Comuni Marginali per le annualità 20212023.

Il contributo, che l’ente potrà investire dividendolo in 41.590,44 euro per ogni anno, permetterà di ricevere un bonus di 5.000 euro a chi deciderà di trasferire la propria residenza e dimora abituale a Sacco così da sostenerne le spese per l’ acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.

La ripartizione dei fondi

Il fondo sarà assegnato per ciascun nucleo familiare o per ogni singolo immobile che dovrà essere detenuto a titolo di proprietà o con regolare contratto di locazione per almeno quattro anni.

C’è tempo fino alle ore 12 del 14 aprile per presentare la domanda che dovrà essere consegnata a mano presso l’ufficio protocollo dell’ente o inviata a tramite Posta Elettronica Certifica (PEC) all’indirizzo tributisacco@legalmail.it .

Sul sito dell’ente sono state rese note tutte le informazioni per aderire.