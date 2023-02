Comune cilentano pronto a diventare “amico delle api”

Alfano, diventerà “Comune amico delle api”. L’Ente cilentano, guidato dal sindaco Elena Anna Gerardo, ha infatti deciso di aderire alla Campagna CooBEEeration, con l’obiettivo di modificare la percezione dell’apicoltura da semplice attività generatrice di reddito a “Bene Comune Globale”.

L’iniziativa di Alfano

L’iniziativa è nata nell’ambito della campagna di sensibilizzazione denominata CooBEEration Campaigne, nata nel 2015 nell’ambito del progetto “Mediterranena CooBEEration: una rete per l’apicoltura, la biodiversità e la sicurezza alimentare”.

L’Amministrazione Comunale di Alfano, riconosce pertanto alle api e all’apicoltura il valore di Bene Comune Globale grazie al ruolo fondamentale che esse svolgono come elemento di sviluppo sostenibile dei territori e al tempo stesso come strumento indispensabile per la tutela della biodiversità e della sicurezza alimentare.

Le attività in programma

Prendendo parte all’iniziativa il Comune si impegna a sostenere lo sviluppo delle attività apistiche in maniera diffusa sul territorio, come opportunità di reddito e inclusione sociale, includere e incrementare nella pianificazione del verde pubblico la coltivazione di specie vegetali gradite alle api, porre attenzione ai trattamenti sulle alberate cittadine, ridurre l’uso di erbicidi, promuovere e sostenere sia la discussione sul tema dell’agricoltura che iniziative ed eventi, e infine, sensibilizzare in particolar modo gli studenti sul tema.

Recentemente anche i Comuni di Castelnuovo Cilento e di Casal Velino hanno aderito alla medesima iniziativa diventando “Comuni amici delle api”.