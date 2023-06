Comune cerca “uncinettine” per decorare il paese. L’iniziativa di Altavilla Silentina

Il comune di Altavilla Silentina, guidato dal sindaco Francesco Cembalo, si è unito all’appello delle cosiddette “uncinettine” affinché le persone capaci di lavorare all’uncinetto dell’intero territorio si riuniscano, magari nel loro tempo libero, per creare delle opere che possano abbellire le strade del borgo.

I centrini all’uncinetto per abbellire Altavilla Silentina

I centrini realizzati all’uncinetto, una volta pronti, andrebbero assemblati per colorare i cieli del paese, specie quelli del centro storico, luogo che maggiormente si presta a questo tipo di installazioni. Le opere finirebbero per rendere Altavilla Silentina un vero museo a cielo aperto capace di incantare i visitatori che, in particolar modo nei mesi estivi, raggiungono il paese.

Il sostegno del comune e l’iniziativa delle “Uncinettine di LoryLù”

Il comune, dunque, visto l’interesse collettivo dell’iniziativa e la generosità delle “uncinettine”, ha voluto fare da cassa di risonanza all’appello partito dal gruppo delle “Uncinettine di LoryLù”, composto da tante donne del posto che, in maniera del tutto spontanea e volontaria, si sono unite e, grazie al lavoro delle loro mani sapienti, sono riuscite a realizzare, durante lo scorso periodo natalizio, un maestoso albero interamente all’uncinetto. L’opera è rimasta a lungo esposta nella piazza della frazione di Cerrelli dove ha incantato i passanti.

La promozione dell’arte dell’uncinetto

Il gruppo delle “Uncinettine di LoryLù” ha anche organizzato dei corsi per insegnare e tramandare questa nobile e antica arte.