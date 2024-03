Comizio di Eboli Responsabile in Piazza della Repubblica

Torna la primavera e tornano i comizi in piazza della Repubblica ad Eboli. E nel mentre continua a tenere banco l’annosa questione relativa alla richiesta di Cessate il Fuoco da parte del coordinamento EboliPace, il ritiro del punto all’ordine del giorno dal consiglio comunale e la volontà di ridurre tutto in un manifesto, il gruppo politico che fa capo al dottore Damiano Capaccio non ci sta e alza la voce.

«Ci ritroviamo ancora una volta a commentare una pagina buia della politica ebolitana. Uno scontro di interessi e di potere su un tema come quello della Pace che dovrebbe essere unitario e trasversale. Come Eboli Responsabile siamo indignati dal comportamento di queste persone che riteniamo inadeguati a rappresentare i cittadini. È per noi importante e necessario che i cittadini sappiano cosa sta succedendo».

Per queste per altre ragioni Eboli Responsabile torna in Piazza della Repubblica domenica 7 aprile con un comizio pubblico.