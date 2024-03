Eboli, scintille nella maggioranza: “Eboli Responsabile chiede l’azzeramento della Giunta

La città in comune, compagine che fa capo all’ex vicesindaco Enzo Consalvo e che è in rotta di collisione con Eboli Domani. Il gruppo di maggioranza aveva puntato il dito contro gli assessori improduttivi e chiesto al primo cittadino di rivedere deleghe e incarichi. Questa mattina anche “Eboli Responsabile” in consiglio comunale rappresentata dal consigliere Damiano Capaccio rivolge l’appello al Sindaco e accusa.

«È nel vuoto della politica che si consuma il declino di Eboli. Ci appelliamo al sindaco e alle residue forze sane del consiglio comunale affinché si faccia uno scatto d’orgoglio e di rispetto per la città. Prendano le distanze da chi ha dimostrato solo inadeguatezza amministrativa e perpretato continui ricatti e assenze per condizionare i lavori del consiglio. La città è ferma e sta perdendo importanti finanziamenti. Basta con la spartizione delle cariche e la ricerca del solo tornaconto personale», scrive il gruppo di Capaccio.

L’appello al sindaco

«Chiediamo al sindaco di azzerare la giunta e proporre al consiglio comunale una squadra tecnica di figure di sua fiducia e di assoluta competenza. Se manca la forza per reagire a quanto sta accadendo allora che si vada alle elezioni e siano gli elettori a giudicare. Solo in questo modo si può evitare un disastro che condannerebbe la nostra città a un immeritato oblio»